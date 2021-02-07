شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتجديد تعيين 5 مديرين عموم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن صدور عدة قرارات للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتجديد تعيين خمسة مديرين عموم بالجامعة لمدة عام وهم محمد أحمد سليم في وظيفة أمين عام الجامعة المساعد بدرجة مدير عام ومحمد محمد مجدي في وظيفة أمين الجامعة المساعد بدرجة مدير عام.

كما شملت القرارات السيد محمود حلمي طعمة في وظيفة مدير عام الصناديق الخاصة وذلك حتى بلوغه السن القانونية المقررة، ورحاب محمد عزت في وظيفة مدير عام العلاقات الثقافية، وأحمد طه حسن عبدالله في وظيفة أمين كلية الآداب. وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة لمديري العموم معبراً عن سعادته بصدور تلك القرارات، ومتمنياً منهم مواصلة العطاء لاستكمال مسيرة العملية التعلمية والإدارية والارتقاء بها داخل الجامعة.