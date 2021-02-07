شكرا لقرائتكم خبر عن بين «حصر أموال الإخوان» و«تمويل الإرهاب».. من هو سيف صفوان ثابت؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مساء أمس السبت، ألقت أجهزة الأمن القبض، على سيف نجل رجل الأعمال المحبوس، صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، والذي يخلف والده في إدارتها، ووجَّهت لنجل رجل الأعمال ذات التهم التي أُسندت لوالده، وهي «تمويل الإرهاب» و«دعمه بالمال»، ومشاركة «جماعة أسست على خلاف القانون».

بالرجوع إلى أرشيف السنوات السابقة، تحديدًا أواخر أغسطس 2015، أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، قرارًا بالتحفظ على أموال الأب صفوان أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، إذ أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، بوزارة العدل، أن القرار شمل التحفظ على أموال صفوان ثابت الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية دون التحفظ على شركة جهينة.

بين «تمويل الإرهاب» و«حصر أموال الإخوان»، يقف الابن سيف صفوان ثابت أمام تهم جديدة. من هو؟

1. 30 مارس 1981، ولد سيف الدين صفوان ثابت.

2. اسمه بالكامل سيف الدين أحمد ثابت السميري الجهني.

3. تعود أصول عائلة «ثابت» لبلدة عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

4. تخرّج في كلية الإعلام جامعة العلوم الحديثة والآداب بـ 6 أكتوبر، إذ درس الإعلام والاتصال الجماهيري.

5. تقلّد منصب أمين صندوق في مجلس «تصدير الأغذية».

6. عُينَ عضوًا في مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عام 2006.

7. بحلول 2016، عُينَ نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينة.

8. شغل عددا من المناصب في الشركة منها مدير العمليات التشغيلية ومدير قطاع الموارد البشرية ومدير المبيعات والتسويق ومدير مصنع جهينة.

9. 2 ديسمبر 2020، خلف والده صفوان ثابت في رئاسة شركة «جهينة» بعد التحفظ عليه وأصبح له كل الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

10. أسندت إليه تهم تمويل الإرهاب، ودعمه بالمال، وهي الاتهامات الموجهة إلى والده، وتم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وعن تفاصيل الاتهام، وجهّت جهات التحقيق للمتهم بالقضية 865 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، عدة جرائم تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني، الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا.

وذلك بالإضافة إلى تهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة، من جانب الدولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

«يرد إلى الشركة أية معلومات عن أسباب التحفظ».. قالت «جهينة» للصناعات الغذائية المصرية، اليوم الأحد، إنه جرى التحفظ على سيف صفوان ثابت الرئيس التنفيذي للشركة على ذمة تحقيقات.

وأضافت، خلال بيان نُشر اليوم الأحد، حسب «رويترز»، أن حبس صفوان ثابت احتياطيا إنما هو «على ذمة تحقيقات تخص أمورا شخصية لا دخل للشركة بها»، وكان قد هوى سهم جهينة ببورصة مصر 17 بالمئة في الدقيقة الأولى من تداولات اليوم.

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.