شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز مالية والتنفيذ على أرض الواقع.. انطلاق مسابقة الابتكار الأخضر للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة «أضواء المستقبل» للتنمية، الأحد، أكبر مسابقة في الشرق الأوسط في الإبتكار الأخضر «دايرة»، بمشاركة ورعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وشركة بسيطه، وبدعم من مؤسسة دروسوس.

وقال سامح ادوارد مدير عام المؤسسة، في بيان صحفي «الأحد»، إن المسابقة متخصصة في مجال إعادة التدوير والابتكارات الخاصة به، في إطار مبادرات المؤسسة التنموية، وتقديم مبادرات للمستقبل في إعادة التدوير والسعي المستمر نحو التنمية المستدامة وأهدافها وبما يتماشى مع اهدافها لـ 2030، مشيرا إلى أن المسابقة لدعم ابتكارات ونماذج مشروعات إعادة التدوير للشباب «الابتكار الأخضر».

وأضاف، مدير المؤسسة، أن مجال المسابقة يشمل إعادة تدوير (الخشب والبلاستيك والقماش)، وتستهدف الشباب من سن 21 إلى 40 سنة، بمشاركة لجان تحكيمية على أعلى مستوى من الخبراء والاستشاريين وأساتذة الجامعات وخبراء التنمية والبيئة، كما تمثل المسابقة تجمعا متميزاً للمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.

وأكد أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير إعادة التدوير، وخلق فرص عمل في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، معربا عن أمله في المشاركة في قاطرة التنمية المستدامة، وابتكار نماذج تساهم بفاعلية في حماية البيئة واستثمار مواردنا بسواعد الشباب للمستقبل في الإبتكار الأخضر.

وأوضح أن المسابقة لن تنتهي باعلان الفائزين الثلاث الأوائل فقط، وإعطائهم جوائز مالية، ولكن سيكون هناك لجنة مسئولة عن تقديم الدعم والمتابعة حتى تتحول نماذج وابتكارات الشباب إلى مشروعات على أرض الواقع يتماشى مع النهضة الحديثة التي تشهدها مصر في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، والمساهمة في غد أفضل لمصرنا لريادة العالم العربى بل العالم كله.