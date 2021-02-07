شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعضاء هيئة تدريس بالقائمة النهائية للمرشحين على منصب عميد فنون تطبيقية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، الأحد، القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الفنون التطبيقية، وذلك بعد غلق باب الطعون يوم الأحد 31 يناير الماضي.

وقال بيان صحفي، إن القائمة تشمل كل من، الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي، والدكتور السيد أنور محمد الملقي، والدكتور شـوقي الدسـوقي متـولي يوســف.