شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات شبين القناطر ضمن «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، مشروعات مدينة شبين القناطر، وعدد من المواقع المستهدف تطويرها بقرى المدينة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي تستهدف 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والمهندس على يوسف، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، وأعضاء مجلس النواب، ومديري المديريات الخدمية.

وعقد المحافظ نقاشًا وحوارًا مفتوحًا مع عدد من المواطنين، بعدد من القرى، واستمع لمقترحاتهم وافكارهم حول الأعمال التي سيجري تنفيذها ضمن خطة المحافظة للمشاركة المجتمعية في تحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة لهذه القرى، مؤكدًا على تذليل كل العقبات لتحقيق كل جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

وأشار المحافظ، ان المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن نصيب محافظة القليوبية منها قري مدينة شبين القناطر وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمدينة.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور، والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة المحلية بكفر شبين بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة 1.7 مليون جنيه تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث شدد المحافظ على مقاول الأعمال بسرعه الانتهاء من المشروع خلال شهر من تاريخه، وإلا سيتم سحب الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تفقد محطه رفع طحا نوب، حيث تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، وجاري تطهير الشبكات بطول 3 كيلو، كما تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزليه للمواطنين وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق قليوب شبين بطول 14 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون جنيه، وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف على التنفيذ، حيث تم الانتهاء بنسبة 85%.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية، وتتكون المدرسة من 16 فصل وبتكلفة 11 مليون جنيه وتم تنفيذها بنسبه 50% وسيتم الانتهاء منها في 1/9/2021، حيث شد المحافظ على ضرورة الانتهاء منها وتسليمها لتدخل الخدمة العام المقبل.

وخلال تجول المحافظ بقرية طحا نوب التقى بمواطني القرية، واستجاب لشكاواهم، والتي تمثلت في تطهير ترعة الشرقاوية وتشغيل مخبز بالقرية، حيث تواصل المحافظ على الفور بالمسؤولين لحل المشكلتين بشكل فوري.

وتفقد «الهجان» مكتب بريد طحا نوب، وتبين وجود ضعف بشبكة الانترنت تؤدي إلى تعطيل نظام العمل أثناء صرف المعاشات والمرتبات، وعلى الفور تواصل المحافظ مع المسؤولين لحل المشكلة فورًا، وزيادة سرعة الإنترنت، ثم توجه المحافظ لقرية القشيش لمتابعة أعمال توسع بمدرسة القشيش الإعدادية والمكونة من طابق أرضي و4 طوابق، حيث تم إضافة 6 فصول جديدة لتصل عدد الفصول إلى 18 فصل بتكلفة 7 مليون جنيه، موجهًا بإزالة المبنى القديم وإحلاله بمبنى آخر كتوسع ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة إلى 24 فصل للقضاء نهائيًا على الكثافات الطلابية.

وأثناء جولته بالقرية، تابع «الهجان» أعمال تاهيل وتبطين ترع أم الفئران بقرية الحزانية والعطارة بطول 12 كيلو بتكلفة 35 مليون جنيه، وأعمال تأهيل وتبطين ترعة البشكارية بالجعافرة، وترعة جمص بالسلمانية بطول 3 كيلو بتكلفة 17 مليون جنيه.

وتفقد مدرسة السلمانية الابتدائية إنشاء جديد، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% بتكلفة 5 مليون جنيه ومكونة من 6 فصول و2 فصل رياض أطفال.

وشملت الجولة ترعة الشرقاوية بالموقع المعروف باسم فتحة يمن، حيث طالب المواطنين تغطية الترعة لضيق الطريق بالمنطقة وتتسبب في حوادث كتيرة، ووعد المحافظ من جانبه بإدراج المشروع وتغطية الترعة ضمن مبادرة حياه كريمة، كما طالب المواطنين بتغطية مصرف شبين العمومي لتسببه في أضرار صحية تلوث بيئي ويمثل خطرًا على صحتهم، وهنا وعدهم المحافظ بادراج المشروع في الخطة.

وتابع «الهجان» جولته بتفقد أعمال رصف طريق ترعة الشرقاوية بطول 5 كيلو متر بتكلفة 7 مليون جنيه ويخدم قري المريج وكفر شبين وطحا نوب وكفر طحا والحزانية وتم الانتهاء منه بنسبه 80%، كما تفقد المحافظ محطة رفع صرف صحي عرب الصوالحة بطاقه 162 متر مكعب بتكلفة 60 مليون جنيه وتم الانتهاء منها بنسبه 100% وجاري اعمال تطهير الشبكات لتسليم المحطة وإدخالها الخدمة، كما تفقد المحافظ محطة عرب جهينة، والتي تم الانتهاء منها أيضًا بنسبة 100% بتكلفة 55 مليون جنيه، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تطهير الشبكات وتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين.

واختتم الهجان جولته بتفقد قرية الاحراز والتى تم عمل عدد من المشروعات الخدمية خلال مبادرة حياة كريمة العام الماضى والتى تضمنت السجل المدني وتطوير الوحدة الصحية وتطوير مركز الشباب ومجمع مدارس الاحراز ووحدة الحمايه المدنية ووحدة التضامن الاجتماعي.

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير

محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة ويستمع لآراء الأهالي حول أولويات التطوير