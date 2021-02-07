شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة لصيادى بورسعيد: اليوم أوفى بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد ، جولاته الميدانية بزيارة محافظة بورسعيد، حيث التقى والمحافظ اللواء عادل الغضبان مجموعة كبيرة من صيادي المحافظة، قائلا: جئتكم منذ ما يقرب من الشهر، للاطمئنان على أحوالكم المعيشية، واطلعت علي مشاكلكم الأساسية ، بعدها أصدرت توجيهاتي لمديرية القوي العاملة ببورسعيد للبدء في تسجيل الصيادين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة لعمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية صغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة.

وقال وزير القوى العاملة، اليوم حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية لتسليم 500 صياد - كمرحلة أولي- وثيقة للتأمين التكافلى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية وقد تحمل هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .

وأشار وزير القوى العاملة ، إلى أن اللقاء السابق مع الصيادين في بورسعيد تم تكليف المديرية بكل موظفيها للبدء في عملية الحصر الكامل الصيادين الموجودين بالمحافظة، مقدما الشكر لكل الموظفين على المجهود الذي قاموا به لإنجاح تلك العملية، حتى تتوفر لدينا قواعد بيانات متكاملة ، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة لفئة الصيادين وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

ولفت وزير القوى العاملة ، إلى أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم ما هي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من الصيادين، مشددا علي أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

وأكد وزير القوى العاملة ، أن الوثيقة المقدمة اليوم هي البداية ويتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، مشدداً علي أن مصر لن تتخلى عن أي ابن من أبناؤها، وكلف مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة بتخصيص موظفين بإدارة العمالة غير المنتظمة للتواصل مع الصيادين لبحث مشكلاتهم بصفة مستمرة.

وفي ختام اللقاء شدد وزير القوى العاملة على أن هذا المشهد يعبر عن أن الدولة المصرية تؤكد الاستمرار في دعم الطبقة العاملة بمختلف فئاتها خاصة خلال جائحة فيروس كورونا ، لافتا إلى أنه الدولة المصرية والقيادة السياسية تقدر الأيدى العاملة وتنظر لهم النظرة الموضوعية لرعايتهم بشكل كامل ، مشيرا إلي أن ذلك ظهر بوضوح في التوجيهات الرئاسية باستمرار صرف منح للعمالة غير المنتظمة لثلاث دفعات أخري تنتهي الشهري الجاري، فضلا عن دعم العاملين بقطاع السياحة المتضررين من الجائحة.

من جانبه قدم اللواء عادل الغضبان الشكر والترحيب للوزير على وفائه بالوعد الذي قدمه لصيادي المحافظة، مؤكدا أن الدولة المصرية عندما تعد تفي بوعدها، مشيرا إلي أن المحافظة بدأت بالعمل بالتعاون مع مديرية القوي العاملة و٦ جمعيات للصيادين وتم حصر ٢٦٠٠ صياد، وحاليا يتم التعاون والتنسيق مع وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي لعمل بحث للصيادين واعتبارا من مارس المقبل سوف يتم صرف إعانة لهم من الجهاز التنفيذي بالمنطقة الحرة، وسيتم تسليم كارت ATM لصرف الإعانة منه باستمرار كل شهر.

كما قدم الشكر لوزارة القوى العاملة علي المجهود غير التقليدي الذي تقوم به لعمل مراكز تدريب لتوفير احتياجات المصانع والشركات من العمالة المدربة، وعلى وحدة التدريب المتنقلة التي تقوم بالتدريب في أحياء المحافظة على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.

وفي نفس السياق قال السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، أن القوى العاملة ترى كل أبناؤها في كل مواقع العمل المختلفة وتعمل على الحفاظ عليهم، مقدما الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات التي تتم رعاية كل فئات العمالة.

وأوضح أنه في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة لبدء عملية الحصر للصيادين، تم العمل على مدار 24 ساعة حتى تمكنت المديرية من حصر الصيادين الموجودين بالمحافظة وتم رفع الأمر للوزير، والذي اتخذ على الفور قراره بعمل بوالص التأمين وتسليمها لهم.