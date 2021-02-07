شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن بدء التقديم لبرنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع عن بدء التقديم للعام الجامعى 2021 / 2022، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب الملتحقين به المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافى بصورة عامة، والمواقع الأثرية والتراثية بصفة خاصة

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يهدف البرنامج إلى اكساب الخريج عدة مهارات حيث يقدم البرنامج مجموعة من الوحدات الدراسية التى تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع بالإضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالتهيئة والإدارة السياحية للمواقع التراثية، ومن خلال تلك الوحدات الدراسية يتم تأهيل المدير الناجح للموقع التراثى

وتتمثل شروط القبول فى أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات المعترف بها فى مجال الاثار، أو السياحة، أو الارشاد السياحى، أو الادارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ، أو ما يوازيها من مؤهلات وعلى المتقدم إثبات المعرفة الكافية باللغة الأنجليزية وللحصول على الدرجة لابد من دراسة 120 نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.