شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: دمغ 154 ألف سبيكة ومشغولات ذهبية عيارى 21 و18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد الله منتصر – رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بوزارة التموين، أنه تم دمغ 154008 سبائك، وتم دمغ 163212.847 جرام عيار 21، وكذلك 503291.8 جرام ذهب عيار 18، و 102108 جرام فضة، مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف اللواء عبد الله منتصر، أن المصلحة شنت حملات تفتيشية بمنطقة العباسية والوايلي، علي محطات الوقود وموازين البسكول، والموازين التجارية والافراد، أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر لموازين بسكول، وعدد 6 محاضر موازين تجارية وأفراد، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

وكانت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين قد اتفقت مع إحدى الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية وتم دمغ ما يقرب من 5 آلاف قطعة ذهب بالليزر كمرحلة تجريبية للوقوف على مدى كافة آليات تنفيذ المشروع، كما ستقوم المصلحة بتسليم إحدى هذه الشركات أجهزة قارئ الأعيرة لاختبار عملية الدمغ تمهيدا لاستكمال شبكة النظام الإلكتروني للمشروع، خاصة وأن كل قطعة مشغولات ذهبية سيكون لها باركود مسجل لدى المصلحة سيحد من التلاعب والغش في المنتجات الذهبية .