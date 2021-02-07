شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض إجراءات تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل" ، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي.

وعرض المهندس السيد شلبى رئيس قطاع المياه الجوفية، على الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى.

وتعد مشكلة الصرف الزراعي في واحة سيوة، من اخطر مشاكل الصرف الزراعي في مصر وأقدمها لكونها تهدد جميع أراضي سيوة بالغرق وانهيار المباني التي يمتلكها سكان الواحة، بما في ذلك المواقع الأثرية وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر بـ17.5 متر.

وتسببت مياه الصرف الزراعي بسيوة، في العديد من الأزمات للواحة اهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل (المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة)، وكذلك مشكلة تلف الأشجار في مناطق عديدة مثل منطقتي "وفله، وبريزي"، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقي للواحة فيواجه مشكلة التصحر.