شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: دفعة لقاحات للجامعة العربية.. ولن ننسى تضامن مصر معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج أن بلاده ستقدم دفعة من اللقاحات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى إطار حرصها على دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن التعاون فى مواجهة فيروس كورونا بين الصين ومصر بدأت صفحة جديدة من التضامن والأخوة، مؤكدا أن بكين لن تنسى إرسال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لوزيرة الصحة فى أصعب أوقات اندلاع الفيروس بهدية تضامن. كما أنارت مصر معالمها الأثرية بألوان العلم الصينى.

وقال إنه ردا على ذلك، قدمت الصين دفعات من المستلزمات الطبية لمصر لدعم جهودها فى مكافحة الفيروس.

وأوضح أن الصين عازمة على دعم الدول النامية فى إطار مكافحة الفيروس، والتعاون معها من خلال توفير اللقاحات وجعله منفعة عامة وتوفيره بتكلفة يمكن تحملها، مشيرا إلى أن تقديم اللقاحات للجانب المصرى، يعد خطوة تنفيذية لتعهد الرئيس الصينى شى جين بينج بهذا.

وأضاف أنه فى 10 يناير، أكد وزير الخارجية الصينى بعد جولة إفريقية تعهد بلاده توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية والوقائية وإرسال الخبراء الطبيين إلى إفريقيا وعقد توأمة بين المستشفيات الصينية والإفريقية وتبادل الخبرات. كما شدد على التزام الصين الثابت بجعل اللقاحات منفعة عامة عالمية.