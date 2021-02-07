شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالة عشوائيات سور مجرى العيون ونقل 618 أسرة للأسمرات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجري العيون بشارع حسن الانور بحي مصر القديمة والتي تضم 164 عقار بإجمالي 618 أسرة.

وأكد المحافظ، أن الإزالة تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم وفي إطار تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بسور مجرى العيون.

وأوضح اللواء خالد عبد العال، أنه يتم تسكين الأسر المستحقة بمشروع الاسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة .

ووفرت المحافظة سيارات لنقل الأسر ومتعلقاتهم الشخصية، حيث تنتقل الأسر لوحدات لا تحتاج إلى أي تجهيزات سوي الملابس الخاصة بالسكان، كما تم تسهيل إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل السكان.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدان تقريبا.

وبالقرب من منطقة الإزالات يتم إنشاء 70 عمارة سكنية بارتفاعات ومساحات مختلفة، ليرتفع عدد الوحدات من 1136 وحدة سكنية إلى 1286 تقريبا بعد زيادة 10 عمارات سكنية، وتصل مساحة الوحدة السكنية لـ 150 متر بالخدمات وبدون الخدمات 125 متر، وتصل مساحة العمارة الواحدة 6 متر، والطابق الواحد به 4 وحدات، وكل العمارات السكنية بها اسانسير، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء العمارات بارتفاعات تدريجية ينخفض ارتفاعها باتجاه سور مجرى العيون، لتبدأ بأرضى و4 أدوار ثم أرضى و5 أدوار، ثم أرضى و6 أدوار، بدءا من طريق صلاح سالم باتجاه سور مجرى العيون.