شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 2 مليون تحميل لتطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، أنه تم إنتاج ونشر 4 آلاف و261 مادة رقمية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة لوزارة الصحة خلال عام 2020، مما كان له أثرًا إيجابيًا فى رفع الوعى الصحى لدى المواطنين خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرات الرئاسية فى مجال الصحة على نطاق أوسع، والتفاعل مع الحملات الصحية المختلفة التى يتم إطلاقها، فى إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الجمهور من خلال المنصات الرقمية المعتمدة، مما ساهم فى خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على مكتسبات الدولة فى مواجهة الجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن وزارة الصحة والسكان أطلقت حساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعى https://www.facebook.com/egypt.mohp/

https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes

انستجرام http://instagram.com/mohpegypt

تويتر https://twitter.com/mohpegypt

يوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCzEGfjELHCOQxgPr0dll1pA

لينكدان: https://www.linkedin.com/company/mohpegypt/، مؤكدًا أن هذه الحسابات تعتبر المصدر الرسمى والصحيح للمعلومات الخاصة بالقطاع الصحى، مشيرًا إلى أن جميع هذه الحسابات موثقة ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من 10 ملايين متابع.

وأضاف "مجاهد" أنه خلال عام 2020، تم إنتاج ونشر أكثر من 846 فيديو توعوى على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة وحققت أكثر من 325 مليون مشاهدة، تضمنت فيديوهات للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك فيديوهات تحت هاشتاج (أسئلة كوفيد-١٩) مع أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان يبثون خلالها رسائل توعوية للجمهور وكيفية التعامل مع الأطفال، والمجتمع خلال مواجهة الجائحة، فضلًا عن نقل رسائل من الأطباء والممرضين والمرضى من داخل مستشفيات العزل.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم نشر أكثر من 3 آلاف و425 تصميم إنفوجرافيك، تضمنت رسائل توعوية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورسائل توعوية لمرضى العزل المنزلى، وكذلك طرق محاربة التنمر، وطرق دعم الصحة النفسية للمواطنين بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.

وتابع "مجاهد" أن المنشورات تضمنت أيضًا التوعية بمبادرات السيد رئيس الجمهورية فى مجال الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" من خلال تعريف المواطنين بالخدمات المقدمة بالمبادرات، وأماكنها ومواعيد العمل بها، بالإضافة إلى إبراز دور كل مبادرة المبادرات فى تحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث شملت الرسائل التوعوية مبادرات رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة الحد من انتشار العدوى، ومبادرة حياة كريمة.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية بمشاركة الفنان أحمد أمين مع عودة العام الدراسى، من خلال إنتاج محتوى توعوى مناسب للجمهور على منصات التواصل الاجتماعى لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والممارسات الصحية الواجب اتباعها للحفاظ على حياة صحية سليمة، وكذلك الحملة القومية للاقلاع عن التدخين، كما تم إطلاق سلسلة من المحتوى التوعوى (فيديوهات، انفوجرافيك) بالتعاون مع للتوعية بالحملة القومية للتبرع بالدم، مما ساهم فى زيادة عدد المتبرعين بالدم داخل مراكز خدمات نقل الدم القومية بنسبة 50% فى عام 2020 مقارنة بعام 2019.

ولفت "مجاهد" إلى أنه فى إطار العمل على دحض الشائعات، فقد تم خلق شراكات بين وزارة الصحة والسكان وشركات التواصل الاجتماعى العالمية (تويتر )و (فيس بوك) وشركة (جوجل)، بهدف تفعيل محتوى لزيادة نشر الوعى من خلال مركز موحد للمعلومات حول فيروس كورونا COVID Information Center كمصدر رسمى موحد للوصول إلى المعلومات الصحيحة عن الوباء العالمى، فضلًا عن تطوير خاصية الرد التلقائى لبرنامج (الواتس اب) الخاص بوزارة الصحة والسكان من خلال الرقم (201553105105+)، بالإضافة إلى تطوير خاصية (الماسنجر بوت) للرد الفورى على كافة استفسارات الجمهور، كما تم خلق شراكات مع مؤسسات الـمجتمع المدنى للعمل على توعية مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم حذف أكثر من 150 حساب وهمى ينتحل صفة الوزارة على مواقع التواصل، وذلك للحد من نشر الشائعات والأخبار المغلوطة.

وأكد "مجاهد" أنه تم إطلاق وتطوير تطبيق "صحة مصر" لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووصل إلى 2 مليون تحميل على الهواتف المحمولة بنظام (اندوريد، أيفون)، مشيرًا إلى أن التطبيق تم تزويده بخريطة توضح أقرب 5 مستشفيات تستقبل مرضى فيروس كورونا، بالنسبة للموقع الجغرافى للمواطن، وأقرب 5 مستشفيات للطوارىء، وكذلك أقرب 5 مراكز ل "بنوك الدم، والأورام، والغسيل الكلوى، وأقرب وحدات صحية وعيادة متنقلة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، فضلًا عن إمكانية الإبلاغ عن الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة مرضى العزل المنزلى من خلال تسجيل الأعراض يوميًا على التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نتائج تحليل الـ ""PCR لفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أشاد يوم الخميس الماضى، بالجهد المبذول من جانب وزارة الصحة والسكان فى الاستفادة من إمكانات شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة، لإيجاد منصات هامة ومعتمدة لنشر الوعى بين المواطنين لضمان وصول المعلومات الصحية السليمة والآمنة، بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، ويبرز الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المصرية للنهوض بمستوى حياة المواطنين.