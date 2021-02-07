شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5.5 جنيه، والخيار بـ5 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.

-الباذنجان الأبيض بـ9 حنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى بـ5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ17 جنيها.

-الفاصوليا الخضراء بـ14.5 جنيه.

-التفاح السكرى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه للكيلو.

-اليوسفي بـ6.5 جنيه

-الجرافة بـ 8.5 جنيه

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

-البسلة بـ7 جنيهات.

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