شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5.5 جنيه، والخيار بـ5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.
-الباذنجان الأبيض بـ9 حنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى بـ5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ17 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ14.5 جنيه.
-التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه للكيلو.
-اليوسفي بـ6.5 جنيه
-الجرافة بـ 8.5 جنيه
- الموز البلدى بـ10.5 جنيه.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
-البسلة بـ7 جنيهات.