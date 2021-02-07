شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية فى الفترة من اليوم الأحد حتى الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيف إلى معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، دافئ على باقي الانحاء مع اتجاه الحرارة نحو الارتفاع التدريجي، وبارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتشير التوقعات إلى تشكل الضباب فى وقت لاحق من الليلة وحتى صباح الغد على مناطق شمال الجمهورية امتدادًا لشمال الصعيد، شمال الصحراء الغربية، شمال ووسط سيناء، تنخفض معه الرؤية الافقية وقد تنعدم أحيانًا على الطرق السريعة، على أن ينقشع بتقدم ساعات النهار لتسود اجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المرتفعة على بعض المناطق من شمال وغرب الجمهورية، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق وسط وجنوب البحر الاحمر يتخللها فرصة لهطول امطار خفيفة جنوبًا.

أما عن حركة الرياح فيتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة على اغلب الانحاء، تنشط نسبيًا على جنوب شرق الجمهورية.

وحالة البحرين معتدلة وملائمة للانشطة البحرية، تضطرب أحيانًا جهة سواحل جنوب محافظة البحر الاحمر.



خرائط توقعات الطقس

خرائط توقعات الطقس

خرائط توقعات الطقس