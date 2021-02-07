شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستكمل خطتها للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة وإعادة تدويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، استكمال خطتها للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة واعادة تدويرها، بعمل برامج للتوعية بمخاطر عبوات المبيدات الفارغة ومدى تأثيرها السلبى والأضرار التى قد تنجم عن استخدامها أو العبث بها أو التخلص غير المسئول الناتج عن عدم معرفة المستخدم بالمخاطر التى قد تنتج عن التخلص الآمن لها ويقلل المخاطر من التعرض للسموم بسبب استخدامها بعد الرش.

قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة تتابع تنفيذ خطتها باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، بعمل برامج للتوعية بمخاطر عبوات المبيدات الفارغة ومدى تأثيرها السلبى، والأضرار التى قد تنجم عن استخدامها او العبث بها، أو التخلص غير المسئول الناتج عن عدم معرفة المستخدم بالمخاطر التى قد تنتج عن التخلص الامن لها .

وأكد "عبد الستار"، أن اللجنة بصدد تطبيق برنامج وطنى لتجميع العبوات الفارغة، وإعادة تدويرها لمنتجات نافعة مثل إنتاج مواسير الصرف الصحى، متابعا أن اللجنة تسعى الى توقيع اتفاقية تعاون مع بعض المستثمرين ووزارة البيئة بشأن اقامة خط انتاج للعبوات الفارغة من المبيدات، والتى قد تحقق هامش ربح للمزارع ومسئولى التجميع للعبوات فى القرى والنجوع اضافة الى ما سيحققه المصنع المنتج من تدوير تلك العبوات.

وأكد تقرير لجنة مبيدات الافات الزراعية، أن اقامة مشروع لتدوير العبوات الفارغة من المبيدات هدف قومى يحافظ على البيئة ، ويقلل المخاطر من التعرض للسموم بسبب استخدامها بعد الرش، مؤكدا أن استخدام عبوات المبيدات الفارغة يحتاج الى تقنية ، وأن اللجنة تأمل فى الوصول الى بيئة نظيفة خالية من التلوث من خلال عدة خطوات هامة تتضمن " التخلص من العبوات الفارغة بطريقة أمنة ، و تأهيل وتدريب اكبر عدد ممكن على الاستخدام الامن والمسئول لرش المبيدات ، و مراقبة تداول واستخدام المبيدات بالأسواق ، وخفض كميات المبيدات الكيماوية المستخدمة بالأسواق ، والعمل على استبدالها بمبيدات حيوية .