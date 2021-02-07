شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين بكافة التخصصات واللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، بدء تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لجموع الباحثين فى كافة التخصصات بمختلف اللغات، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية وإشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى توما مديرة وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة.

و أوضحت عميدة كلية الألسن أن الخدمة المقدمة من وحدة رفاعة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تشمل التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير معا، وتجرى عملية التدقيق والتحرير اللغوى على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة والترجمة بالكلية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب فى الحصول على الخدمة التقدم إلى وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة أو إرساله عبر البريد الإلكترونى للوحدة: [email protected]