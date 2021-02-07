شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق هضبة الأهرام ومساكن الشباب والرماية وفيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الجيزة عن قطع المياه عن مناطق هضبة الأهرام والرماية واسكان الشباب وضعفها عن منطقة فيصل وذلك بسبب كسر في أحد المحابس الرئيسية بقطر 1000 كم والمغذي لمنطقة هضبة الأهرام.

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم الدفع بفريق كامل لإصلاح العطل والذي سوف يستغرق نحو 6 ساعات، موضحا أنه سوف يتم عودة ضخ المياه فور الانتهاء من الإصلاح.

وأشار بدوي، إلى أنه سوف يتم توفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة، وفي حالة الرغبة الرجاء الاتصال بالخط الساخن 125 .