ننشر كراسة شروط حجز أراضي الإسكان المتميز بـ5 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراءات حجز 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 مترا، بـ5 مدن جديدة، هي (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة).

ويأتي الطرح الجديد من الأراضي المميزة، كمرحلة تكميلية للمتقدمين الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذي تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ يوم 28 يوليو 2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحجز بداية من اليوم وحتى الخميس 11 فبراير الجاري، على أن يبدأ الحجز بالأسبقية اعتبارا من 21 وحتى 22 فبراير الحالي.

وينشر الخليج 365 كراسة شروط الحجز والتي جاءت على النحو التالي: