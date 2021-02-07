البيئة: 60% نسبة تنفيذ مصنع المخلفات بدار السلام في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات مصنع تدوير المخلفات بناحية دار السلام بسوهاج، ويتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي ضمن المرحلة الأولى للمنظومة.

ويستقبل المصنع المخلفات من مراكز دار السلام والبلينا وجرجا والمنشأة بما يقدر بحوالى 1000 طن/ يوم، حيث تبين أن نسبة التنفيذ حوالي 60% ومن المقرر تسليمه خلال شهر مايو المقبل.

كما تم زيارة مدفن المخلفات المجاور للمصنع، ويجري الانتهاء من تنفيذه على مساحة حوالي 7 أفدنة، ليستقبل المرفوضات الواردة من مصنع التدوير، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالي 45%، وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 11 خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالي 171 فدانا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإدراج خط جديد بالمصنع لاستيعاب كل الكميات الواردة من المخلفات، والأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، بما يساعد على عدم إلقاء المخلفات على الطرق أو في المصارف وخلافه، وزيادة العمر الافتراضي للمدفن.

كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصنع تدوير بالظهير الصحراوي في العام المالي القادم لخدمة المراكز الشمالية والتي يتولد منها مخلفات يوميا حوالي 1650 طنا، وإنشاء مدفن بجوار المصنع لاستقبال المرفوضات.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة ومراكزها، والعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بسوهاج على آليات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وتحقيق استدامتها.