شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تراث الإسكندرية» يستغيث بالرئيس لوقف تدمير المباني التاريخية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام سعودي، رئيس الأمانة العامة للحفاظ على التراث في الإسكندرية، نقيب المهندسين استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبته بالتدخل شخصيًا، وبشكل مباشر لوقف اغتيال التراث والمباني التاريخية في مصر تحت عباءة القانون 144 لسنة 2006، والمعروف بقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وقال «سعودي»، في استغاثته مخاطبًا الرئيس: «إن ما توليه من اهتمام بالعمران عامة من مشروعات حديثة لمستقبل الوطن، وما أخذته على عاتقك والحكومة من التصدي للمخالفات العمرانية المتراكمة وتأثيرها على الانسان وقيمة حياته، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، يجعلني أكثر طمعًا من تدخلكم في أمر الحفاظ على التراث العمراني بمصر من مبان أو مناطق ذات قيمة عمرانية تراثية متميزة تمثل تاريخ مصر العمراني الحديث».

وأضاف: «نحن أمام مافيا خروج هذه المنشآت من قائمة مجلدات التراث أو مناطقها الغالية والتي تمثل ذاكرة مصر العمرانية، من جراء قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، والذي لم يعدل في مواده وأتاح لمافيا هدم مباني التراث من استغلاله لخروج العقارات التراثية من مجلدات التراث وليس هذا فقط بل خروج قرارات بهدمها أمام مطامعهم غير مبالين برصيد مصر العمراني التراثي».

وقال: «بصفتي عضو المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري (والذي يبذل كل الجهد لهذا)، وأيضًا مسؤولاً عن مجلد تراث الاسكندرية المدينة حاضنة الثقافات عبر تاريخها وما صدمت به من قرارات حذف من المجلد واحكام هدم ان اتجرأ واطلب تدخلكم المباشر لإيقاف كل القرارات الصادرة بحذف تلك العقارات من مجلد التراث وإعادة تقيمها التقييم العلمي القاطع لقيمتها واتخاذ قرار بشأنها».

وطالب بسرعة تعديل القانون بما لا يخل بالهدف ويمرر الفرصة على مافيا عقارات التراث النيل من ذاكرة مدينة الاسكندرية الكوزموبوليتانية أولى سكندريات العالم وعروس المتوسط، وكذلك وضع المناطق التراثية بالإسكندرية ومصر تحت رعايتكم والمؤسسات الراعية لهذا مباشرة لأن تنميتها أو إعادة صياغتها العمرانية بالصياغة الواجبة علميًا مراعية قدرها وقيمتها هي إضافة اقتصادية لمصر وليس الإسكندرية فقط.