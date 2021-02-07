شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة التليفزيون والراديو بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة نخل بوسط سيناء عن تشغيل محطة التليفزيون والراديو في منطقة وسط سيناء، بعد قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإنشائها وتجهيزها بالأجهزة المختصة.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إن المحطة تقوم بتشغيل القنوات الأرضية التي يتم بثها من خلال البث التليفزيوني الأرضي، حيث تم تشغل القناة الأولى والثانية والنيل الإخبارية والنايل سات وتايم سبورت، بجانب إذاعتي القران الكريم وشمال سيناء.

أضاف فرج أن المحطة تقوم بتغطية مركز ومدينة نخل بالكامل بالبث التليفزيوني والراديو الأرضي، مشيرًا إلى أن المحطة تضم عددا من الأجهزة الخاصة بالتشغيل.