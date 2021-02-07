شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 5 من العاملين في مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء 5 من العاملين في مستشفى العريش العام، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد منصور، مدير عام المستشفى، أنه تم تكريم كل من نائب مدير المستشفى ورئيس قسم الباطنة ومدير المعامل ومدير معمل الدرن ومسؤول التخطيط بالمستشفى.

أضاف منصور أن التكريم تم بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بشمال سيناء، وبتوجيهات من الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.