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شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من فيروس كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم ، عدد 10 حالات شفاء من «كوفيد- 19»، وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس.

وأشار شوكة إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 293 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1608 حالات، وعدد الوفيات 96 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأعلن شوكة عن حجز 4 حالات للعلاج في المستشفيات و57 حالة تحت العزل المنزلي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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