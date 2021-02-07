شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية في شبرا الخيمة تزامنًا مع توسعات الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت الأجهزة التنفيذية في حى غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية لعمل بعض التحويلات المرورية بالتزامن مع التوسعات التي تتم بالطريق الدائرى حيث يتم تمهيد شارع الترعة البولاقية حتى الدائرى لتحويل مسار السيارات نظرا لغلق كافة نزلات الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى بسبب توسعات الطريق الدائري.

ومن المقرر تحويل النزلات إلى نزلة أم بيومي مرورا بشارع الترعة البولاقية الذي تم جعله محورا بديلا لكافة سكان منطى وميت نما وعليهم الاتجاه إلى طلعة أم بيومى عن طريق شارع الترعة البولاقية وذلك بسبب مشروع توسعات الطريق الدائرى عند نزلات منطى وميت نما.

ويعد الطريق الدائري هو أهم طريق مروري في مصر وطوله 106 كيلو ويخدم حركة المرور في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، سواء في حركة نقل البضائع أو أو نقل الركاب وكان يعاني من الكثافات المرورية المرتفعة ولذلك كان لا بد له من حلول لعمل سيولة مرورية على الطريق، ولذلك جاءت فكرة توسعة الطريق الدائري بقطاعاته.

وتشمل أعمال تطوير الطريق الدائرى في قطاعات التطوير المختلفة رفع كفاءة الطرق وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهاباً وإياباً لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلاً عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، خاصة الأنفاق بطول الطريق، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كم.