شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أولي جلسات محاكمة عامل بناء لاتهامه بقتل طفل و«هتك عرضها» بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة عامل بناء لاتهامه بقتل طفل والتعدي عليه جنسيا بمدينة الغردقة وسكب البنزين على الجثة لإخفاء معالمها

كان المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر قد قرر احالة عامل بناء لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل طفل والتعدي عليه جنسيا بمدينة الغردقة..

وتعود الواقعة عندما تلقى المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم أول الغردقة بلاغا بالعثور على جثة مصطفى ج ض ع ع، ١٥ سنة في حالة تحلل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة اسكان الشباب الجديد بالغردقة، بتكثيف الجهود الأمنية توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم حسين م ع ا، ٣٣ سنة عامل بناء، وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والذي أقر بارتكاب الواقعة بعد قيام المجني عليه قبل الواقعة بعدة أيام بمحاولة التعدى عليه جنسيا أثناء نومه بصحبته بأحد العقارات تحت الإنشاء، وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام باستدراج المجني عليه لمكان الواقعة بحجة إحضار بعض المتعلقات، وفور دخولهما المكان قام المتهم بتجريد المجني عليه من ملابسه والتعدي عليه جنسيا، ومن ثم قام بخنقه حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

وأكد المتهم في أقواله أنه عقب ذلك غادر المكان عقب تأكد من وفاة المجني عليه وفي اليوم التالي أحضر زجاجة بنزين وقام بسكبها على جثة المجني عليه وأشعل فيها النيران لإخفاء معالمها وصعوبة التعرف عليه، وقام بمغادرة موقع العمل في اليوم التالي لمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية حتى لا يتم كشف أمره، حتى تم القبض عليه.وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة وإحالته للنيابة لتولي التحقيقات وقررت حبسه والتجديد له حتى تمت إحالته للمحاكمة.