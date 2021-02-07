شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق تم تنفيذ حملة متابعة وتفتيش على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من لبس الكمامات، وتم عمل العديد من المحاضر للمخالفين والتصالح فورا بقرى دسوق على المحلات ووسائل النقل العام والخاص والمواصلات وتم تحرير المحاضر اللازمة والتصالح الفورى للمخالفين بقرية محلة أبوعلى، كفر ابراهيم وجماجمون.

وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ،وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات وتكثيف الرقابة .

حملات

حملات

حملات

حملات