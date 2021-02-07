شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق تطوير العشوائيات": 400 مليار جنيه تكلفة إنشاء مليون وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة إنشاء مليون وحدة سكنية تصل إلى 400 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المواطنين الذين يسكنون المناطق غير الآمنة يشعرون الآن بالتطوير وتغيير حياتهم، مضيفا: من ضمن حقوق الإنسان التي نراعيها هي تحسين حياة الإنسان داخل المناطق التي يعيش فيها".

وقال مدير صندوق تطوير العشوائيات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه أسماء مصطفى على شاشة اكسترا نيوز"، إن انتقال المصريين من مكان لمكان آخر حتى لو كان أفضل يكون خيارا أصعب على قلوبهم"، منوها إلى إنشاء مجتمعات عمرانية داخل المدن وتحسين جودة الحياة في تلك المناطق.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: بعد 3 سنوات لم تعد المبالغ المطلوبة لتطوير القرى والعشوائيات هى المشكلة يعنى الـ500 مليار ما بقتش هى المشكلة، المشكلة هى الإجراء التنظيمى أو الهندسى اللى محتاجين نعمله لأن كل قرية مختلفة عن الأخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب: لدينا مشكلة كبيرة ومحتاجين نتكاتف مش علشان ننهيها ولكن علشان ما تزيدش، ونحتاج لحوالى 3 إلى 4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات فى مصر، ولكن محتاجين نوفر للناس حاجات تناسبهم.