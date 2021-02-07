شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو يوثق عمليات البحث عن ضحايا انهيار منزل 3 طوابق فى جرجا سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للحظات الأولى من انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجرجا فى محافظة سوهاج، والذى يظهر الحطام ومعدات ثقيلة فى الموقع للمساعدة في إزالة الأحجار الكبيرة للبحث عن الضحايا، ويوثق الفيديو لحظات بحث فرق الإنقاذ والأهالى عن ضحايا تحت أنقاض المنزل المنهار.



انهيار المنزل

ولقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم الأب والأم وطفلتين فى حادث انهيار منزل بجرجا جنوب محافظة سوهاج، ويجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزى، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث لاستخراج من بقى على قيد الحياة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب ، يفيد بحدوث إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بجرجا جنوب محافظة سوهاج، ووجود متوفين ، وجار البحث عن ناجين أسفل الأنقاض .



محاوله انقاذ

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها ضباط وحدة مباحث جرجا بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق ووفاة 4 أشخاص من بينهم الأب والأم وطفلتين وتم انتشال أخر على قيد الحياة، وتم فرض كرودون أمنى حول المنزل المنهار ، وتم الدفع بالمعدات وجار رفع الأنقاض.