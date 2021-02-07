وزير خارجية العراق يؤكد تطلع بغداد لمزيد من التعاون مع مصر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن مصر والعراق يمتازان بعمق حضارى وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين فى العديد من المجالات، مشيرا إلى تطلع بغداد لمزيد من التعاون والتنسيق الأمنيّ لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال تسلم الوزير فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدي العراق وليد محمد إسماعيل.

وأعرب حسين، عن استعداد الخارجية العراقية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمة البعثة الدبلوماسية المصرية ببلاده؛ لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير وليد محمد إسماعيل تطلع مصر لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.