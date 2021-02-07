شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أب وأم وطفلتيهما فى انهيار منزل مكون من 3 طوابق في جرجا سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 4 أشخاص مصرعهم هم أب وأم وطفلتان فى حادث انهيار منزل بجرجا جنوب محافظة سوهاج، تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث وتم استخراج شخص على قيد الحياة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بحدوث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بجرجا جنوب محافظة سوهاج، ووجود متوفين، وجار البحث عن ناجين أسفل الأنقاض.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث جرجا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ووفاة 4 أشخاص هم الأب والأم وطفلتين وتم انتشال آخر على قيد الحياة.

تم فرض كرودون أمنى حول المنزل المنهار، وتم الدفع بالمعدات وجار رفع الأنقاض وسنوافيكم بالتفاصيل.



المنزل المنهار بجرجا