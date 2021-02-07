شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريس منهج القيم واحترام الآخر بداية من أولى ابتدائى العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج والمواد التعليمية عن تدريس كتاب ومنهج القيم واحترام الأخر من العام الدراسى المقبل 2021،2022، بداية من الصف الأول الابتدائى ومن ثم فالصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائى يدرسون هذا الكتاب العام المقبل.

وأكدت مديرة مركز المناهج فى تصريح خاص لليوم السابع، أن منظومة القيم مدمجة في جميع المناهج الدراسية في كل الصفوف من رياض الأطفال، حتى الثالث الثانوى، تم استحداث منهج القيم واحترام الآخر الذي طبق هذا العام على تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، متمثلا في كتاب (نبني معا) الذي يتناول القيم الإنسانية المشتركة بين جميع الأديان مثل الأمانة والصدق والنظافة وتقبل الآخر واحترام التنوع والتسامح وغيرها، في معالجة تعتمد على القصص الواقعية التي ترتبط بحياة الطفل وشخصيات متنوعة من نسيج المجتمع المصري وأنشطة تأملية تدفع الطفل للتفكير في الممارسات والسلوكيات في مواقف حياتية مختلفة .

وأشارت الدكتورة نوال شلبى، إلى أن هذا المنهج يعد تدعيما للقيم المدمجة في جميع المناهج الدراسية الأخرى، حيث يتيح للمعلم والطلاب وقتا محددا في الجدول الدراسي لمناقشة هذه القيم والسلوكيات المختلفة في مواقف واقعية، كما يمنح الطالب دفعة لممارسة التفكير حول بعض السلوكيات المجتمعية المختلفة وصولا إلي تبني القيم الإنسانية الصحيحة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم انتهت من بناء المواد المطورة للصفوف من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائى ويستفيد حتى الآن قرابة 8 ملايين تلميذ من المواد الدراسية المطورة من kg1 حتى الثالث الابتدائى على أن تبدأ الوزارة فى بناء مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية.