شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 48 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3635 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 48 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3635 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد ، انجامينا ، كازابلانكا، تونس ، لاجوس ، أبوجا ، لندن ، باريس ، موسكو ، واشنطن ، اسطنبول، ميلانو ، امستردام ، دبي ، روما ، عمان ، أبوظبي ، الخرطوم ،بيروت ، الشارقة ، عنتيبي ،اديس أبابا)، بالإضافة إلي 12 رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسي علم ، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3635 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار ،بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.