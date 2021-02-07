شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التجارة بحلوان تعلن عن دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دورات تدريبية جديدة تؤهل الطلاب لسوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال .

وقال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية فى بيان صادر عن جامعة حلوان، إن مركز خدمة المجتمع هو أحد المراكز التابعة تنظيميا لوكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ويتبع المركز عددا من الوحدات الفرعية هى وحدة متابعة الخريجين، وحدة خدمة المواطنين، وحدة ادارة الأزمات والكوارث، وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل لشعبة اللغات، وحدة التأهيل والتدريب بالبرامج الجديدة، وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرامج الجديدة.

وأوضح عميد الكلية أن أهداف المركز تتمثل فيما يلى:

1. ربط الكلية بالمجتمع المحيط بما يسهم فى تنمية وخدمة المجتمع بحلوان والمناطق المجاورة.

2. رفع الثقافة والوعى المجتمعى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

3. تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على العمل التطوعى لخدمة وتنمية المجتمع.

4. تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات العلمية التي تلبي حاجة المجتمع داخل وخارج الكلية.

5. توفير الآليات اللازمة لصقل مهارات خريجى الكلية بما يخدم سوق العمل.

6. تعظيم الاستفادة من خبرات هيئة التدريس بالكلية فى مجال الاستشارات المحاسبية والإدارية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.

7. الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى شئون الترجمة لمختلف المستندات التي ترتبط بمجالات الكلية.

8. الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس فى إجراء الامتحانات الشفوية والتحريرية للمتقدمين للمسابقات وذلك لصالح الجهات الحكومية وغيرها من الجهات.

ويقدم المركز دورات تدريبية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، كما يقدم دورات تطبيقية عملية وليست نظرية فقط وذلك من خلال وجود مدربين متميزين فى مجالهم، ووجود معامل كمبيوتر وأجهزة Data Show، مراعاة للظروف الحالية فى ظل جائحة كورونا وإتاحة الدورات التدريبية On line، كما يوفر المادة العلمية للدورة التدريبية للمتدرب على CD، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من الكلية تفيد اجتيازه للدورة التدريبية.

كما يعلن المركز عن فتح باب التقديم لمجموعة من الدورات التدريبية، وهى النشر الدولى للبحوث العلمية، مهارات إعداد البحوث العلمية، المحاسب الإدارى المعتمد CMA، المراجع الداخلي المعتمد CIA، التطبيقات المحاسبية، معايير المحاسبة المصرية، معايير المراجعة المصرية، نظم الرقابة الداخلية، تحليل البيانات الضخمة، تصميم تطبيقات الموبايل، الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ICDL، الاقتصاد الرقمي، تحليل البيانات من خلال برنامج R، أساليب التطبيق الاحصائى، التأهيل الوظيفي، إدارة الموارد البشرية، التسويق الالكترونى، الاستيراد والتصدير، التخليص الجمركى، وأساسيات التعامل فى البورصة.

كما أعلنت الجامعة أن التسجيل متاح من داخل أو خارج الجامعة، مع إحضار صورة الكارنيه للطلاب، أو صورة المؤهل للخريجين.