برلماني يطالب بتعديل اشتراطات البناء للتسهيل على الشركات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة بتعديل اشتراطات البناء الموضوعة من جانب وزارة الإسكان وفي مقدمتها تقليل مساحة الاستثمار من ٥ لـ ٢ فدان حتى تستوعب جميع شرائح الشركات الصغيرة وخاصة بعد تضييق الخناق على المباني في القاهره الكبرى وعواصم المحافظات .

وأعرب "مسعود" في بيان له، الأحد، عن ثقته التامة في استجابة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاقتراحه خاصة أن الشركات الصغيرة العاملة في مجالات الإسكان والتشييد والبناء تستحق كل الدعم والمساندة للقيام بدورها في مساندة الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في مواجهة جميع المشكلات التي تعترض مسار مشاركة شركات المقاولات الصغيرة مع الحكومة في حل مشكلات إقامة مشروعات الإسكان بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة .

ووجه النائب أمين مسعود التحية والتقدير للدكتور عاصم الجزار وجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعاملين داخل وزارة الإسكان، مؤكداً على أنهم يواصلون العمل ليلاً ونهاراً وعلى مدار 24 ساعة يوميا وخلال جميع الإجازات الرسمية بما فيها أيام الجمعة وهو ما جعل هذه الوزارة تنجح في تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإنجاز جميع المشروعات القومية العملاقة في توقيتات زمنية غير مسبوقة وباحترافية ومهنية وبمواصفات قياسية عالمية.​