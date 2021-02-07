الحل في 9 خطوات.. كيف تتعامل مع عيوب تشطيب شقتك بمشروعات الإسكان؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تقدم وزارة الإسكان شققا سكنية كاملة التشطيبات في عدة مشروعات مختلفة، في كل المدن الجديدة،، حيث طرحت الوزارة 14 إعلانًا منذ 2014، في مشروع الإسكان الاجتماعي والعديد من المراحل ضمن مشروع دار مصر وجنة وسكن مصر.

ومنذ بداية 2021 أعلنت الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية تسليم عدد كبير من الشقق في الإسكان الاجتماعي خاصة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، كما تم الاعلان عن تسليم شقق مشروع جنه وسكن مصر، بالإضافة إلى تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية، ويقدم الخليج 365 بعض النصائح الهامة عند الاستلام، واكتشاف أي عيوب في تشطيبات الوحدة السكنية:

1- لا يوقع الحاجز على محضر استلام الوحدة إلا بعد معاينتها والتأكد من أعمال التشطيبات.

2- يمكن إحضار فني لمراجعة أعمال الكهرباء والمياه والنوافذ والأبواب والتأكد من أنها بحالة جيدة وتصلح للاستخدام.

3- حال وجود أي مشكلة أو عيب يتم إبلاغ جهاز المدينة عن شركة المقاولات المسئولة.

4- إذا وجد الحاجز أي عيوب في التشطيبات لابد أن لا يوقع على محضر الاستلام حتى يتم إصلاح هذه المشكلات.

5- يتم تسجيل المشكلات الموجودة في الوحدة بشكل مفصل وتسليم هذا التقرير إلى المهندس المسؤول عن التسليم والذي يتبع جهاز المدينة.

6- يتم تعيين مهندس مسؤول للإشراف على أعمال الإصلاح ولابد من التواصل معه باستمرار للتأكد من جودة الإصلاحات.

7- في حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية يتم التقدم بشكوى رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية.

8- إذا كانت المشكلة مستمرة سيتم مخاطبة الجهاز لإصلاح العيوب أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص.

9- عقب تأكدك من معالجة كافة الملاحظات يتم التوقيع على محضر الاستلام، واستلام خطابات المياه والكهرباء والغاز.

اقرأ أيضًا:

- توجيه رئاسي ورسالة تليفون.. الإعلان عن إجراءات نتيجة حجز شقق "سكن لكل المصريين"

- للمتقدمين لشقق "سكن كل المصريين".. 3 بدائل حال زيادة عدد الحاجزين عن الشقق المتوفرة (صور)



- الأعلى في أفريقيا أبريل المقبل.. نائب وزير الإسكان: البرج الأيقوني وصل ارتفاعه لـ300 متر