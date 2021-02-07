تصريحات السيسي خلال القمة الإفريقية وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات المحلية والعالمية من بينها تطوير البنية التحتية حجر الزاوية لتحقيق الاندماج والتكامل القارى، وتصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى القمة الإفريقية عبر الـ«فيديو كونفرانس» ، وتصريحات الصحة العالمية: تراجع كورونا .. والأولوية لكبار السن في التطعيم، وبحث إعادة التمديد لأبو الغيط .. وقيادة مصر والأردن للعالم العربي لتحريك عملية السلام ، ووزير الدفاع يشهد حفل انتهاء الإعداد لطلبة الكليات العسكرية.

وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان " تطوير البنية التحتية حجر الزاوية لتحقيق الاندماج والتكامل القارى"

- الرئيس السيسي خلال مشاركته فى القمة الإفريقية عبر الـ«فيديو كونفرانس»:

- نثق فى دعم الاتحاد الإفريقى مساعى التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة الاستمرار فى تطوير البنية التحتية فى إفريقيا كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل القارى، وتفعيل منطقة التجارة الحرة، مشددا على دعم مصر مختلف محاور أجندة التنمية الإفريقية 2063. كما أكد أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة، لمكافحة تداعيات «جائحة كورونا» على اقتصادات وصحة وأمن الشعوب الإفريقية على المستويين الوطنى والإقليمى.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، أمس، فى القمة الـ٣٤ للاتحاد الإفريقى عبر الـ«فيديو كونفرانس».

وحرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على جهوده فى إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل وملزم فيما يتعلق بملء سد النهضة وتشغيله، وذلك فى أثناء رئاسة بلاده الاتحاد الإفريقي، معربا عن الثقة فى قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولى، فيليكس تشيسيكيدى، على الإسهام فى دفع المساعى الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود، بما يراعى مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل.

وثمن الرئيس السيسى الخطوات التى تمت خلال الفترة الماضية فى إطار عملية الإصلاح المؤسسى والمالى والإدارى للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أهمية الاستناد إلى القانون التأسيسى للاتحاد باعتباره الدستور الحاكم للدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد.

وقال: «التفكير في التكامل القارى لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، فالبرنامج القارى لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحه مثل مشروع محور «القاهرة ــ كيب تاون» ومشروع ربـط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، يمثل حجر الزاوية الأبرز فى تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، ولعل تجربة مصر الرائدة فى تطوير مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا الأفارقة كأداة من أدوات تعزيز الاستقرار والتنمية فى إفريقيا».

وشدد الرئيس على دعم مصر الكامل تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالاتحاد الإفريقى ومؤسساته، وتدعيم أجندة 2063 وخطتها العشرية الأولى، فضلا عن تنفيذ استحقاقات عام 2021 (الفنون والثقافة والتراث)، مؤكدا أهمية حماية التراث الإفريقى والترويج البناء للثقافة الإفريقية، ولا سيما أننا بصدد افتتاح العديد من المشروعات الثقافية والأثرية والمتحفية، وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير الذى سيعد أكبر المتاحف عالميا.

وقالت الأهرام "الصحة العالمية: تراجع كورونا .. والأولوية لكبار السن في التطعيم" في مؤشر ايجابي يبعث الأمل في إمكان التغلب على كابوس كورونا أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل انخفاض في انتشار عدوى كوفيد-19 وقالت ماريا فان كيركهوفين خبيرة منظمة الصحة العالمية أن المنظمة سجلت انخفاضا في انتشارعدوى فيروس كورونا.

وقالت: «هذا يرجع إلى عدد من العوامل، في المقام الأول إلى الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل قطع سلاسل انتقال الفيروس ومنع إصابة أشخاص آخرين».

وأضافت قائلة: «إن إجراءات الحكومة لإعلام السكان بالإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى، وتدريب الكوادر الطبية والجهود المبذولة في إطار حملات تطعيم الناس، لعبت دورا كبيرا».

وحثت كيركهوفن الدول التي يتراجع فيها عدد الإصابات على الاستمرار في الامتثال لتدابير مكافحة الوباء. وأضافت أن هذه الدول تمر حاليا بمرحلة حرجة.

وقالت صحيفة الأخبار - تحت عنوان السيسي في كلمته أمام القمة الافريقية

- أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تداعيات كورونا على اقتصاديات وصحة وأمن شعوب القارة

- ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كـورونـا على اقتصاديات وصحة وأمــن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطنى والإقليمى.

وأشــــار إلــى الــــدور الحــيــوى لعملية الإصــلاح المـؤسـسـى والمــالــى والإدارى لـلارتـقـاء بـالاتحـاد الأفريقى، ً فضلا عن تأكيده على ضرورة الاستمرار فى تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وشدد الرئيس فى هـذا السياق على دعـم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣.

ووجــه الرئيس السيسى الشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقى «سيريل رامافوزا» على جهوده فى إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية ُلزم فيما يتعلق للوصول إلى اتفاق شامل وعادل بمـلء وتشغيل سـد النهضة، وذلــك أثـنـاء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقى، معرباً عن الثقة فى قـدرة الاتحـاد تحت قيادة الرئيس الكونغولى «فيليكس تشيسيكيدي» فـى المساهمة فـى دفع المساعى الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعى مصالح الأطــراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية فى مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس عبر الفيديو كونفرانس فى أعمال الــدورة العادية الـــ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحـاد الإفريقى

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "في اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية .. بحث إعادة التمديد لأبو الغيط"

- مصر والأردن تقودان العالم العربي لتحريك عملية السلام

يبدو أن جامعة الدول العربية على موعد غداً مع اجتماع استثنائى بكل المقاييس لوزراء الخارجية العرب، فسيجتمع الوزراء أو من ينوب عنهم غداً فى مقر الجامعة حضورياً لأول مرة منذ تفشى جائحة كورونا، وبمبادرة مشتركة من مصر والأردن، لبحث مختلف القضايا ذات الأهمية لمصالح الأمن القومى العربى وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، ّان أواخر شهر يناير حيث تقدمت القاهرة وعم الماضى بمذكرة عبر مندوبيهما لدى الجامعة تطلب عقد الاجتماع الوزارى بشكل طارئ وحضورياً.

وأوضحت المذكرة المصرية الأردنية أنه فى ضوء التطورات التى تشهدها المنطقة والتى تستوجب موقفاً عربياً جامعاً يحقق الحماية للأمن القومى العربى ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربى المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية، فقد قامت كل من مصر والأردن بإجراء اتصالات مع الدول العربية الأعضاء بالجامعة للتشاور حول أهمية تحقيق مثل هذه الغايات والعمل على تعظيم ما يجمع الدول العربية من نقاط التقاء وتحييد أى نقاط للخلاف. وأعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرة على الدول الأعضاء لإبلاغهم بموعد الاجتماع الوزارى الحضورى الطارئ غدا .

وقالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء الإعداد لطلبة الكليات العسكرية"

"القائد العام : الانضمام لصفوف القوات المسلحة .. شرف عظيم"

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل انتهاء فترة اإلعـداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركـان حرب القوات المسلحة وقادة األفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة للدفعة ١١7 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة والتى تضم عددًا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة.

قدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن قيادة الدراجات وتمرينات اللياقة البدنية والتمرينات الثمانية وريـاضـات الدفاع عن النفس، أعقبه قيام الطلبة برسم لوحة فنية لزهرة اللوتس وتشكيل رقم الدفعة ١١7 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضًا للفروسية.

فيما قالت الجمهورية تحت عنوان "اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" مرحبة بنتائج الملتقى"

- الحوار السياسي الليبي .. انجاز تاريخي

- نثمن التزام القادة بوقف إطلاق النار .. وتهيئة المناح لتشكيل مجلس رئاسي

رحبت اللجنة العسكرية المشتركة )5+5 ) بنتائج ملتقى الـحـوار السياسى الليبى الــذى تـوج فى جنيف باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، واصفة ما حدث بـ »الانجاز التاريخي«.

وذكـرت اللجنة، فى بيان أمـس، حول مباحثاتها المستمرة خلال الجولة السابعة، فى الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجارى وفقا لبوابة الوسط الليبية، »نتقدم بالشكر إلى بعثة الأمـم المتحدة للدعم فى ليبيا وعلى رأسها ستيفانى ويليامز، والفريق التابع لها على مجهودهم فى تحقيق هذا الانجاز التاريخي«.

أضافت اللجنة: »نثمن التزام القادة الميدانيين لكامل بوقف إطالق النار الذى تم التوصل إليه فى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠ ،والذى هيأ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطــلاق المحتجزين وإنـتـاج عملية سياسية جــادة، أدت إلـى تشكيل مجلس رئاسى وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية« .