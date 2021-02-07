شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر وتوقعاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر أمس واليوم استقراراً كبيرًا وحذرًا إنتظارًا لانتهاء عطلة البورصات العالمية وبدء عمل البورصات العالمية غدًا الاثنين بعد أسبوع حافل بالتقلبات في سعر الذهب عالميًا نتيجة تقلب سعر الدولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 912 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 799 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 686 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 6386 جنيهًا.

تستمر أسعار الذهب فى الاستقرار اليوم بسبب استقرار سعر الدولار محليًا وعالميًا فى أجازة البورصات العالمية ، وكذلك الحال استقرار سعر الذهب عالميًا لذات السبب، ويظل العامل الوحيد المحدد لسعر الذهب اليوم هو قانون قوي العرض والطلب في السوق مصر والذي يشهد حذرًا كبيرًا نتيجة تقلبات أسعار الذهب عالميًا الأسبوع الماضي.