شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر المرشحين للعمل بلجان الثانوية من التخلف عن مواعيد المقابلات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت المديريات التعليمية الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة بامتحانات الثانوية العامة، من التخلف عن مواعيد المقابلات التى يتم إجراؤها خلال الأسبوع الجارى لاختيار العناصر التى سيتم تكليفها للعمل فى الوظائف السابقة بامتحانات الثانوية العامة 2020،2021، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية أثناء عقد المقابلات الشخصية للأعضاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الأفضلية لأصحاب الكفاءات والخبرة وأيضا من لا يوجد لديهم موانع قانونية، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة تم البدء فى الاستعداد لها خاصة ما يتعلق بالأعمال التحضيرية لعقد الاختبارات، مشيرة إلى أن الامتحانات فى الثانوية سوف تعقد فى المدارس.



وكان المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، أكد أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.



تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بكافة امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظراً لأدائها وتصحيحها إلكترونياً بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري.



وفي سياق متصل، ستعتمد منظومة التعليم الجديدة في الثانوية العامة للعام 2020/2021، على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثواني فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يسهم في منع أي شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائياً.