شكرا لقرائتكم خبر عن حول عداد الكهرباء لمسبوق الدفع واتحكم فى استهلاكك..اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع عداد الكهرباء مسبوق الدفع بالعديد من المزايا التي تصب فى مصلحة المواطن أولا، ولعل أهمها هو متابعة الاستهلاك وسداد قيمة الاستهلاك الفعلى للمشترك بدون أى تدخل للعنصر البشرى، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي لمسبوق الدفع ، للتخلص من مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء التى قد تتعرض لأخطاء نتيجة تدخل العنصر البشري، وفيما يلى خطوات التحول من عداد كهرباء تقليدى لمسبوق الدفع :

1-تقديم طلب تغيير العداد بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.

2-توفير عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد.

3-صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

4-دفع رسوم كارت شحن العداد.

5-دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.

جدير بالذكر، أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية للكهرباء بلغ حتى الآن حوالى 10 ملايين و300 ألف، وتستهدف الوزارة لتحويل كافة العدادات وتركيب 28 مليونا و700 ألف عداد مسبوق الدفع.

ويتميز العداد مسبوق الدفع بأنه يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.