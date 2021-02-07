شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكدت المحافظة، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية والإدارات البيطرية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة القومية علي نطاق واسع لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها من الأمراض.

وبدوره أكد الدكتور أشرف أسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة علي عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

لافتا أنه تم توفير فرق العمل من الأطباء البيطريين والمعاونين والعمال والسائقين واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة من أدوات ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الحيوانات، بالإضافة الي سيارات لتجوب كل المراكز بالمحافظة لتحقيق أقصي استفادة للمربين من تلك الحملة .