شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين.. تعرف عليهما (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 5 لسنة 2021، باستمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية، وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، من الضريبة العقارية، وذلك حتى 30 أبريل المقبل.

كما أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 6 لسنة 2021، بإضافة اسم الرقيب أول سابقا محمد محمد النادي عفيفي، من القوات المسلحة، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المشار إليه.