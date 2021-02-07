شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مرورية تحميك من الحوادث أثناء القيادة فى الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، مجموعة من الإرشادات العامة والنصائح، حال قيادة السيارات أثناء الشبورة. يأتى ذلك فى ضوء حرص الإدارة العامة للمرور على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات بالطرق السريعة داخل وخارج المدن.