شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى صف ليبيا.. رسائل الرئيس للأشقاء (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنطقة العربية تعرضت لهزة واضطرابات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة والمجلس الرئاسي الليبى المؤقت خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب مساء اليوم السبت، أن مصر تدعم وتتواصل مع الحكومة والمجلس الرئاسي الليبى خلال الفترة المقبلة

وأكد على أن مصر على استعداد للتعاون معهم بعد إقرار الحكومة الجديدة من البرلمان، وقال إن هناك تنسيق مستمر مع أشقائنا العرب لإيجاد حلول للأزمات الموجودة في منطقتنا، مشيرا إلى عمل مصر دائما على تحقيق الاستقرار وتصفية المشكلات الموجودة مع الوقت