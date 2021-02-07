شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع ليس عقابا ولكن حفاظا على حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الوزارة برفع كافة العدادات التقليدية لدى المشتركين الذين تراكمت عليهم مديونية شهرين على الأقل واستبداله بعداد مسبوق الدفع لا يعتبر عقابا للمواطن كما وصفه البعض، ولكنه حفاظا على حق الدولة وعدم تراكم المديونيات على المشتركين.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار استبدال العداد التقليدي بمسبوق الدفع يأتى من منطلق الحرص على مستحقات الدولة و التيسير على المواطنين لعدم تراكم مديونيات جديدة عليهم، موضحا أن هناك تعليمات لشركات التوزيع بتقسيط المديونيات على المشتركين يتم خصمها من عمليات الشحن.

وأشار حمزة، إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه بتقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها ، موكداً أن شاكر وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى و تقسيط المديونية وفقاً للوائح و القوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

و تابع حمزة أن هناك حاليا على الشبكة القومية للكهرباء حوالي 10 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.