شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: واصلة الحوارات المجتمعية داخل القرى حول مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حواراته المجتمعية مع أهالي قري مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، حيث التقي أهالي قرية الأمل غرب المنيا، لمناقشة مقترحاتهم ومتطلباتهم، لإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية .

وقال المحافظ، لـ«المصري اليوم»، إن مبادرة «حياه كريمة» تسير بشكل متميز، ومستمرون في إجراء لقاءات مجتمعية، مع أهالي القرى داخل 6 مراكز، للتعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم ومواقع تطوير الخدمات بها .

وأكد القاضي الاهتمام بالمشروعات التي تخدم المجتمع، ومنها إقامة 11 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، منها اكبر محطة معالجة غرب المنيا بطاقة 90 ألف متر مكعب، مع إقامة الغابات الشجرية بهدف منع التلوث، وتوجد في غرب سمالوط وبني خالد وبالطريق الشرقي بالمنيا الجديدة وبالعدوة وملوي.

وكشف «المحافظ» عن رصد الأجهزة المعاونة له بقيام مواطنين بتسجيل مخالفات على أنفسهم دون وجود مخالفة، بهدف الحصول على نموذج 3 الخاص بالتصالح، ثم يقوم بالشروع في البناء، وعند رصده من خلال أجهزة المحافظة، والمتغيرات المكانية، يقوم بتقديم نموذج 3، بهدف استمرار البناء بالمخالفة.