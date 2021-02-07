شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر لقاح كورونا.. الرئيس السيسى يطمئن الشعب (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التطعيم ولقاح كورونا موضوع مهم، وبندرس كل الموضوعات علشان ناخد القرار ونشوف الشرائح اللى هناخدها بالترتيب بتاعها، ولقينا عندنا الشرائح الأولى الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة 35 مليونا، فلوسهم موجودة مفيش مشكلة ولابد من السيطرة على الموضوع.

وأضاف: "عاوز الناس تطمئن، الجائحة مسيطرة على الدنيا كلها، وأنا عاوز أطمن الناس حاجتنا بتيجى وحاليا شغالين على الأطقم الطبية، وفى ناس بتقول مش عاوزة وحجم الطلب من 40 إلى 50 %".