شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انخفاض معدل زيادة النمو السكانى لــ 17.6 لكل 1000 نسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عن جهود الوزارة في ضبط معدل النمو السكاني لكل 1000 نسمة، حيث كانت تبلغ نسبة الزيادة الطبيعية من 18.7 إلى 24.5، لكل 1000 نسمة كما كان إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 18.6 مليون زيارة، بينما في عام 2020 انخفض معدل الزيادة الطبيعية إلى 17.6، لكل 1000 نسمة ومعدل المواليد إلى 23.4، لكل 1000 نسمة كما بلغت إجمالي زيارات منتفعات تنظيم الأسرة 22.4 مليون زيارة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إلى البرنامج القومي لضبط النمو السكاني والذي يهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500,000 طفل بحلول عام 2022، حيث تم حصر عدد السيدات في العمر الإنجابي (18 :50) عامًا والذي وصل 22 مليون سيدة، لافتة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة أتاحت بيانات 11 مليون سيدة على مستوى الجمهورية.

وأكد، أن هناك 9,4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، منهم 8,5 مليون سيدة متزوجة، و700 الف إمرأة عاملة، و7,9 مليون امراة غير عاملة، متابعة انه سيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى تكامل، بالإضافة إلى عيادات لمتابعة صحة المرأة و مبادرات الصحة العامة، ومراكز مشروعات صغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن وتصنيع مستهلكات وزارة الصحة، وتوفير وجود حضانات للسيدات العاملات و أطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير جلسات توعية وتثقيفية وتدريبات