السيسي: الإسكندرية وحدها تحتاج أكثر من 400 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل مشكلة العشوائيات في مصر يستلزم من 3 إلى 4 تريليونات جنيه، ومصر قادرة ماليًا وتنظيميًا وإداريًا على التصدي لمشكلات النمو العشوائي.

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن محافظة الإسكندرية تحتاج وحدها أكثر من 400 مليار جنيه للقضاء على حجم العشواييات المنتشر على مستوى المحافظة.

وتابع الرئيس السيسي، أن الدولة قادرة علي توفير مليون وحدة سكنية كل عام، وأنه جارٍ تتفيذ 24 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه خلال تفقده منطقة الكيلو 4.5 شاهد عمارات 12 دورًا في شارع عرضه لا يتجاوز 4 أمتار، ما يصعب من دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ في حاله حدوث أي طارئ.

وشدد السيسي، على أن الدولة تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي، وذلك بتوفير حجم الطلب على الشقق السكنية. مشيرًا إلى ضرورة تنظيم النسل، وذلك لمواجهة النمو السكاني.



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