شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات الأرصاد.. إعلان الطوارئ بغرف عمليات المرور للتعامل مع الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ فى جميع غرف عمليات المرور لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى صباح اليوم التالى.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق ، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وتتلقى غرف العمليات على مدار الساعة معلومات بمستوى الرؤية فى الطرق وتتابع حركة السيارات بالطرق الرابطة بين المحافظات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور على نشر سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لمواجة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.