شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يقود معركة البناء..تصريحات حاسمة من السيسى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "القضية حجمها كبير.. وعمارة فيصل وعقار الإسكندرية تجسيد للواقع اللى إحنا فيه".. بهذه الكلمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع يده على أحد أهم وأكبر المشكلات التى تواجه مصر منذ عشرات السنين، وهى مشكلة العقارات المخالفة، خلال تعليقه على أزمة العقار المائل فى محافظة الإسكندرية فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب.

وقال الرئيس السيسى :"لما أطلقت موضوع المصالحة ومخالفات البناء كان الهدف منه.. إحنا بنقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي من ضمنها إن الدولة غايبة من سنين طويلة.. وهذا يعني إجراءات غير مسيطر عليها.. والدولة قادرة على توفير مليون شقة كل عام، لمواجهة البناء العشوائي، الذي أسفر عن ملايين العقارات المخالفة، والتي تهدد حياة المواطنين".